В сорока спортивных школах Карагандинской области дети занимаются бесплатно

Караганда. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинском регионе работают 40 спортивных школ, в которых дети занимаются бесплатно, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году спортивные школы посещали больше 29 000 человек. В специализированных школах культивируются 68 видов спорта, в их числе 40 олимпийских, сообщили в областном акимате.

С каждым годом больше средств выделяется на форму и инвентарь, а самое важное - на участие детей в областных, республиканских и международных соревнованиях. В 2018 году около 28 000 спортсменов из Карагандинской области приняли участие в 972 соревнованиях различного ранга. Завоевали 8687 медалей, из них золотых - 2831, серебряных - 2735, бронзовых - 3121.

В регионе были организованы и проведены 114 международных и республиканских соревнований - 42 чемпионата Казахстана, 31 международный турнир и два мировых первенства.

Детские спортивные школы работают не только в Караганде, но и в Темиртау, Сарани, Шахтинске, Абае, Каражале, Балхаше, Жезказгане, а также во всех сельских районах области. Открывающиеся в поселках физкультурно-оздоровительные комплексы становятся базами для тренировок.

С прошлого года по программе "Цифровой Казахстан" в спортивных учреждениях области внедряется автоматизированная информационная система "Мониторинг физической культуры и спорта". Она позволит создать единую базу данных по всем спортивным школам. Это обеспечит прозрачность и открытость финансирования спортсменов и тренеров, даст достоверную и полную информацию о развитии видов спорта и инфраструктуры в регионе.

Создается и мобильное приложение, с помощью которого любой человек сможет узнать всю информацию о спортивных школах, федерациях и клубах в регионе, узнать расписание работы, получить данные о тренерах и записать ребенка в секцию.

Делается очень многое, чтобы дети могли беспрепятственно заниматься спортом и достигать результатов.

Один из самых ярких примеров - Никита Амоскин и Анастасия Долганюк - воспитанники карагандинской школы гимнастики, победители чемпионата мира по спортивной акробатике среди молодежи. При этом Никита - парень из поселка Новодолинский, совсем недавно стал победителем республиканского проекта "100 лиц Казахстана". Вот уже десять лет он каждый день встает в шесть утра и едет на тренировку в уже родную спортивную школу. Никита Амоскин пример того, что в этой жизни все возможно, если захотеть.

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