В Токио прошла торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020

Фото: НОК РК

ТОКИО. 8 АВГУСТА - В Токио стартовала торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020. Прямую трансляцию казахстанцы могут посмотреть на телеканале "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Олимпийских играх участвовали более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Казахстан на Олимпиаде представили 96 спортсменов в 27 видах дисциплин, однако смогли завоевать только 8 бронзовых медалей.

Имена призеров Олимпиады-2020:

Сакен Бибосынов(бокс);

Камшыбек Кункабаев (бокс);

Игорь Сон (тяжелая атлетика);

Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика);

Елдос Сметов (дзюдо);

Дархан Есадилов (карате);

Софья Берульцева (карате);

Нурислам Санаев (вольная борьба).

Церемония закрытия Олимпиады-2020 получила название "Миры, которые мы разделяем". По словам организаторов, оно отражает олимпийский дух и выражает идею о том, что каждый из нас - это уже целый мир.

Организаторы Олимпиады в Токио отказались от дорогих шоу, которыми славится открытие Олимпиады. Но это будет не менее торжественный формат, который должен подчеркнуть японский колорит. Во время парада делегации пойдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев, сообщает eurosport.ru.

После спуска олимпийского флага его торжественно пронесут перед центральной трибуной. В чаше погасят олимпийский огонь, прозвучит артиллерийский салют. Как и церемония открытия игр, закрытие пройдет без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного и Национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица - около 1000 зрителей.

Олимпийские игры открылись в Токио 23 июля. Впервые в истории соревнования такого ранга прошли без зрителей. Всего на Олимпиаде и Паралимпиаде Япония примет 15 тысяч спортсменов. Расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио превысили 15 миллиардов долларов.

Эти Олимпийские игры проходили в жестких условиях из-за пандемии коронавируса. Спортсмены должны были соблюдать много ограничений - не покидать территорию олимпийской деревни, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тренироваться строго по графику. Каждый день участники игр сдавали ПЦР-тесты.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Игры успешными, несмотря на все сложности: представители 93 стран выиграли хотя бы одну медаль - это новый рекорд Олимпиады.

Очередные летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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