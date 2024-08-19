Юлия Путинцева впервые вышла в финал WTA 1000 в Цинциннати

Фото: НОК РК

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Париж. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 12 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Она прошла на стадионе "Стад де Франс", - В ночь на 12 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Она прошла на стадионе "Стад де Франс", сообщает Olympic.kz.





Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали.





НОК РК





Напомним, что всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта. Казахстан на прошедших Играх завоевал одно золото, три серебра и три бронзы.





olympics.com





В официальной части приняли участие глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. После их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг. Мэр Парижа Анн Идальго передала его главе Лос-Анджелеса Карен Басс. Именно в этом американском городе пройдут Олимпийские игры в 2028 году. Затем Томас Бах официально объявил о закрытии Олимпиады-2024.





НОК РК





Глава МОК вместе с французским пловцом Маршаном и спортсменами с разных континентов Михаином Лопесом, Элиудом Кипчоге, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша задули олимпийский огонь.



