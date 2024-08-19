18.08.2024, 13:36 5376
Юлия Путинцева впервые вышла в финал WTA 1000 в Цинциннати
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в паре с Лейлой Фернандес (Канада) вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Казахстанская федерация тенниса.
В полуфинале Путинцева и Фернандес обыграли российско-чешский дуэт Диана Шнайдер/Линда Носкова со счетом 6:3, 6:4. В финале Юлия и Лейла встретятся с американкой Эйжой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф", - сообщили в федерации.
Это второй финал в парном разряде для Путинцевой в карьере. Последний раз казахстанка в дуэте с россиянкой Анной Калинской стала финалисткой турнира WTA 250 в Осаке.
Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Брисбене.
новости по теме
16.08.2024, 17:34 15526
Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу
Им стал Кайрат Сатжанов
Фото: kfb.kz
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрат Сатжанов назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.
Кайрату Сатжанову 54 года. Он является заслуженным тренером Республики Казахстан по боксу. Сатжанов в 2021-2022 годы работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является старшим тренером молодежной сборной страны.
На данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Отметим, внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников", - проинформировали в федерации.
Напомним, тренерский состав мужской сборной РК по боксу был отстранен после провала на Олимпиаде.
14.08.2024, 20:24 22541
Тренерский состав мужской сборной РК по боксу отстранен после провала на Олимпиаде
Новый тренерский состав пока не представлен
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.
Решение федерации согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.
Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.
Новый тренерский состав будет представлен позже.
Напомним, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами.
По результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
12.08.2024, 08:32 32716
В Париже завершились Олимпийские игры - 2024
Фото: НОК РК
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Париж. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 12 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Она прошла на стадионе "Стад де Франс", сообщает Olympic.kz.
Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали.
Напомним, что всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта. Казахстан на прошедших Играх завоевал одно золото, три серебра и три бронзы.
В официальной части приняли участие глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. После их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг. Мэр Парижа Анн Идальго передала его главе Лос-Анджелеса Карен Басс. Именно в этом американском городе пройдут Олимпийские игры в 2028 году. Затем Томас Бах официально объявил о закрытии Олимпиады-2024.
Глава МОК вместе с французским пловцом Маршаном и спортсменами с разных континентов Михаином Лопесом, Элиудом Кипчоге, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша задули олимпийский огонь.
11.08.2024, 14:48 40966
Казахстан завершил Олимпийские игры - 2024 в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).
Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.
В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдет торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Прямая трансляция начнется в 23.15 по времени Астаны. Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет на стадионе "Стад де Франс".
11.08.2024, 12:34 42491
Китай опережает США по количеству золота Олимпиады
11 августа будет разыграно 13 золотых медалей
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024 перед заключительным днем соревнований.
В копилке сборной КНР 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды. На второй строчке команда США с 38 золотыми, 42 серебряными и 42 бронзовыми медалями.
В воскресенье, 11 августа, на Олимпиаде-2024 разыграют 13 золотых медалей. Церемония закрытия Игр пройдет 11 августа на арене "Стад де Франс".
Напомним, в заключительный день выступят два казахстанских спортсмена. На сегодня в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая; три серебряные; три бронзовые.
11.08.2024, 08:51 44226
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 11 августа.
В заключительный день выступят два казахстанских спортсмена.
11.00 - Легкая атлетика, марафон, финал. Жанна Мамажанова.
14.00 - Вольная борьба. Алишер Ергали - Амир Али Азарпира (Иран).
На сегодня в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая; три серебряные; три бронзовые.
10.08.2024, 09:00 49056
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 10 августа.
Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 15-й соревновательный день, сообщает Olympic.kz.
В 12.30 состоится полуфинал по современному пятиборью среди женщин. Казахстан представляет Елена Потапенко.
В 14.56 Алишер Ергали выступит в предварительном раунде по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
В 19.00 состоятся предварительный раунд, полуфиналы и финал по брейкингу среди мужчин. За победу Казахстана поборется Амир Закиров.
В 20.19 Андрей Чугай примет участие в предварительном раунде по велоспорту на треке.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
09.08.2024, 09:03 54201
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 14-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В 12.00 начнется квалификация по таеквондо среди мужчин до 80 килограммов. Казахстанец Батырхан Толеугали встретится с Исмаэлем Кулибали из Мали.
В 14.00 состоятся предварительные раунды по вольной борьбе до 125 килограммов. Казахстан представляет Юсуп Батырмурзаев.
В 15.40 Мария Бровкова и Руфина Искаковаид выступят в финале по гребле на каноэ.
Также в 16.00 пройдут полуфиналы по современному пятиборью. От Казахстана выступит Георгий Борода-Дудочкин.
В финале по легкой атлетике (10 000 метров) примет участие Дэйзи Джепкемей. Начало в 23.57.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
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