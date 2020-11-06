Житель Акмолинской области вышел в финал кубка мира по пара пауэрлифтингу

Кокшетау. 5 ноября. Kazakhstan Today - Акмолинец Давид Дегтярев одержал третью подряд победу в мужской категории на онлайн Кубке мира по пара пауэрлифтингу и удерживает первое место в общем зачете, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-серия Кубка, запущенная World Para Powerlifting в апреле, дала спортсменам возможность соревноваться из своего родного города во время пандемии COVID-19, отправляя видео своих упражнений. Попытки поднятия штанги оцениваются дистанционно техническими судьями международной категории, а результаты основываются на формуле, которая обеспечивает справедливую оценку между спортсменами с разными весовыми категориями, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

По ее информации, Давид Дегтярев из Атбасарского района Акмолинской области одержал третью подряд победу в мужской категории на онлайн Кубке мира по пара пауэрлифтингу. После подъема 180 килограммов удерживает первое место в общем зачете и обеспечил себе выход в финал с лучшими атлетами. В завершающий этап прошли восемь спортсменов.

Финал онлайн Кубка мира по пара пауэрлифтингу состоится 17 ноября.

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