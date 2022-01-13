НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане на прямой связи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сообщил на своей странице в Twitter Айдос Укибай.
Как стало известно, у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.
"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - отмечается в сообщении.
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Назарбаев находится в Нур-Султане - Укибай
НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане на прямой связи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса. Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов", - написал Токаев в Twitter.
Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 12, 2022
Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил глава государства.
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