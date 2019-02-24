Всеобщее декларирование будет вводиться поэтапно из-за отсутствия Интернета в ряде населенных пунктов

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента министр финансов РК Алихан Смаилов прокомментировал ситуацию с введением всеобщего декларирования, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, всеобщее декларирование будет введено поэтапно из-за некоторых проблем, но откладывать его не будут. Среди проблем Смаилов назвал отсутствие Интернета в ряде населенных пунктов и устаревшие сведения в базах данных госорганов.

По итогам пилотного проекта в Осакаровском районе мы увидели ряд проблем, которые будут препятствовать введению всеобщего декларирования с 1 января 2020 года. Например, у нас не все населенные пункты имеют широкополосный доступ к Интернету, также в государственных базах данных имеются неактуальные сведения. По итогам прошлого года в базах данных было выявлено более 5 млн различных ошибок. Над этим мы сейчас активно работаем совместно с госорганами. Вместе с тем мы в настоящее время рассматриваем этапность внедрения декларирования, с учетом всех технических возможностей, которые у нас сегодня имеются. Это нужно для того, чтобы кампания была максимально эффективной и успешной", - сказал Смаилов.

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