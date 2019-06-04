Казахстанско-российское сотрудничество является важнейшим фактором для успешного внутреннего развития Казахстана

Москва. 3 июня. Kazakhstan Today - Казахстанско-российское сотрудничество является важнейшим фактором в достижении успеха Казахстана в своем внутреннем развитии, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Вести недели", передает Kazakhstan Today.

"Почему мы говорим о сотрудничестве с РФ? Ведь, помимо высоких слов, здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, - это важнейший фактор в достижении успеха Казахстана в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден", - сказал Токаев.

Он отметил, что в будущем видит Казахстан развитой страной с людьми, которые являются людьми цивилизации, это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке.

Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения", - отметил глава государства.

Он рассказал, что советуется с Нурсултаном Назарбаевым.

У меня есть возможность советоваться с нашим Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать, считаю, что именно в этом состоит смысл "транзита по-казахски", - отметил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана в интервью отметил, что трепетно относится к истории Великой Отечественной войны.

Что касается Великой Отечественной войны, то это особая страница в моей биографии, в истории семьи, поскольку мой отец - фронтовик. В самом начале 1942 года он ушел на фронт. И в середине 1944 года был тяжело ранен на территории Польши. Старший брат тоже был призван в армию во время войны и погиб во время знаменитой Ржевской битвы. Кстати, в 2008 году, до этого архивы Министерства обороны были засекречены, мы нашли через архив Министерства обороны в Подольске нашли факты его захоронения в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района, ныне - Тверской области. Я съездил туда, взял землю с могилы отца в Алма-Ате, отвез туда на братскую могилу, взял землю с братской могилы и привез в Алма-Ату", - сказал Токаев.

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