Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Система распределения мест в детсадах Нур-Султана подверглась хакерской атаке, передает Kazakhstan Today.

Работа системы по распределению мест в дошкольные организации Нур-Султана временно приостановлена. С ночи идет массированная хакерская атака на систему. Одномоментно пытаются зайти более 500 тыс. пользователей. В данный момент технические специалисты локализуют источник атаки", - сообщило управление образования столицы в Facebook.

В ведомстве пообещали, что до возобновления работы системы заранее сделают объявление, и принесли извинения за неудобства.

Между тем на официальном сайте управления сегодня опубликовано сообщение о том, что публикация свободных мест в дошкольные организации на сайте e.astana.kz будет осуществляться по годам рождения.

В частности, 10 июня - старт публикации мест для детей 2016 и 2017 года рождения, 14 июня - старт для детей 2015 года рождения, 19 июня - старт для детей 2013 и 2014 года рождения.

Следует заходить в систему исключительно в дни распределения мест по году рождения вашего ребенка. Это крайне важно для недопущения перегруженности системы", - подчеркнули в ведомстве.

В сообщении также указывается, что в эти дни места будут приоритетно открыты сначала для тех, у кого подошла очередь, для всех остальных - на 4-й день (после того, как пройдет 3 рабочих дня) после каждой выгрузки. В день выгрузки мест начинается рассылка СМС-оповещений, в случае если не пришло СМС, родителям посоветовали зайти в систему и проверить доступ, так как СМС не всегда приходит вовремя.

При этом услуги будут доступны на сайте e.astana.kz через компьютер или браузер смартфона. "Разъяснительная работа для родителей будет организована 10 июня 2019 года с 9.00 до 18.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.30) на базе двух дворцов школьников", - резюмировали в ведомстве.

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