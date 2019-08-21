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Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Бердибек Сапарбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК, опубликованном на сайте Акорды.

Вместе с тем, указом президента РК Гульшара Наушаевна Абдыкаликова освобождена от должности заместителя премьер-министра РК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, ранее на заседании Бюро политического совета партии Nur Otan под председательством лидера партии Нурсултана Назарбаева принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку Г. Абдыкаликовой, Н. Алимжанову, Н. Ашимбетову и Ж. Омарбековой.

Как сообщается на сайте Минтруда, Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "Экономика и планирование материально-технического снабжения". Доктор экономических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза Задарьинский Кызылординской области (1969-1971 годы), служил в армии (1971-1973). После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс (1977); экономистом, главным экономистом, замначальника отдела Минфина КазССР (1977-1988); главным экономистом, заместителем начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (1985-1988), начальником планово-финансового управления Министерства народного образования Казахской ССР (1988-1990), заместителем министра образования РК (1990-1994); заместителем заведующего отделом Аппарата президента и кабинета министров РК (1994); заместителем заведующего, заведующим отделом финансов, труда и социальной защиты Управления делами кабинета министров Республики Казахстан (1994-1995).

Работал руководителем Аппарата кабинета министров РК (1995); акимом Кызылординской области (1995-1999); акимом Южно-Казахстанской области (1999-2002); председателем Агентства таможенного контроля РК (2002-2004), вице-министром - председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2004-2006); заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра - представителем правительства в мажилисе парламента РК (2006-2007); вице-министром экономики и бюджетного планирования РК (2007).

С августа 2007 года по март 2009 года - министр труда и социальной защиты населения РК.

С марта 2009 года по ноябрь 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.

С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года - заместитель премьер-министра РК.

С 11 сентября 2015 года по февраль 2019 года - аким Актюбинской области.

25 февраля 2019 года был назначен на пост министра труда и социальной защиты РК.

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