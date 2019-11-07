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Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

06.11.2019, 19:19 6238
Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Фото: www.zakon.kz
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Нурбек Даирбеков назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
Нурбек Даирбеков родился 11 мая 1973 года в городе Алматы. Окончил Новосибирский государственный университет имени Ленинского комсомола, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК.
 
Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, в том числе в ТОО "Ак-Бидай".
 
В 1997-2002 годы работал в Государственной продовольственной контрактной корпорации в Алматы. Занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления, начальника управления по закупкам и сбыту, директора департамента по внешнеэкономической деятельности. 
 
В 2002-2006 годы - директор ТОО "Агронефтеснаб". В 2006-2009 годы занимал должность генерального директора ТОО "Казахстанская зерновая компания".
 
В 2010-2012 годы - директор ТОО "Green Energy Almaty".
 
В 2012-2016 годы - управляющий директор, коммерческий директор АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
 
В 2016-2019 годы - советником директора ТОО "Samal Trans".
 
С апреля 2019 года занимал должность управляющего директора АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
 

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