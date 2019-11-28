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Республиканский информационно-просветительский штаб Антикоррупционной службы начал работу в Алматы

27.11.2019, 18:00 4807
Республиканский информационно-просветительский штаб Антикоррупционной службы начал работу в Алматы
Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал информационно-просветительскую работу с города Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
Глава государства в послании народу Казахстана четко обозначил общую задачу – воплотить в жизнь концепцию "слышащего государства". Современный государственный аппарат должен открывать новые пути взаимодействия с гражданами, сокращать алгоритмы процессов и повышать качество работы.
 
Так, в конце ноября текущего года при Агентстве по противодействию коррупции создан Республиканский информационно-просветительский штаб. 
 
Целью штаба является построение конструктивного диалога с населением, культивирование принципов добропорядочности посредством проведения широкой информационно-просветительской работы. 
 
Штаб предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения.
 
Во всех областях страны уже начали работу региональные информационно-просветительские штабы для обеспечения полномасштабного охвата населения. 
 
27 ноября Республиканский штаб начал свою просветительскую деятельность с южной столицы - города Алматы. 
 
Представители штаба - режиссер и писатель Ермек Турсунов, общественный деятель Ырза Турсынзада и представитель Антикоррупционной службы Арман Бердалин посетили ряд высших учебных заведений города, встретились с сотрудниками акимата города Алматы и департамента полиции. Кроме того, представители штаба провели встречу с членами регионального информационно-просветительского штаба.
 
"Проводимая разъяснительная работа будет способствовать повышению правовой грамотности населения и консолидации усилий гражданского общества в построении государства, в котором нет места коррупционным проявлениям", - отметила на встрече руководитель штаба Ырза Турсынзада.
 

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