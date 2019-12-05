Аким Восточно-Казахстанской области наказал главу управления образования региона за дезинформацию

Фото со страницы Даниала Ахметова в Facebook

Усть-Каменогорск. 4 декабря. Kazakhstan Today - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов наказал главу управления образования региона за дезинформацию, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья, на прошлой неделе посетил школу №23 в микрорайоне Согра. Данное учебное заведение в связи с большой нагрузкой было переполнено. Поэтому было принято решение построить дополнительный корпус. В ходе посещения меня проинформировали, что пристройка введена в эксплуатацию и дети якобы уже учатся. Но после ко мне обратились родители, которые сообщили, что строительство нового корпуса ещё не завершено", - написал Ахметов в Instagram.

По поручению акима области была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что в новом корпусе школы никто не учится и объект действительно еще не введен в эксплуатацию.

Директор данной школы освобожден от занимаемой должности, а руководителю управления образования области объявлен выговор за несвоевременную сдачу объекта и за заведомо ложную информацию", - проинформировал глава региона.

Позже Ахметов добавил, что получил от родителей и учителей указанной школы свыше ста обращений и внимательно ознакомился с каждым из них.

В ближайшее время детально изучу вопрос введения в эксплуатацию дополнительного корпуса, который позволил бы решить проблему с разгрузкой школы. Также будет решен вопрос касательно освобождения от должности директора. Уверяю, что будет принято самое справедливое решение, по отношению ко всем ответственным лицам", - говорится в посте акима.

Напомним, в апреле аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар стал свидетелем "спектакля" во время посещения строящегося детсада . Прибыв на место, аким обнаружил на стройке несколько десятков рабочих. Но при ближайшем рассмотрении все это оказалось спектаклем. Люди делали вид, что кладут кирпич, при этом не имея даже строительного раствора.

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