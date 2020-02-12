Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Указом главы государства Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
"Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Как сообщалось ранее, Бердибек Сапарбаев был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан и назначен акимом Жамбылской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Аскара Мырзахметова с должности акима Жамбылской области.
7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
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