Премьер-министр и акимы отчитались перед президентом о ситуации с коронавирусом и развитии регионов

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, а также акимов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент поставил перед правительством и руководителями областей задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.

Особое значение, по мнению главы государства, имеет материальная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих на страже здоровья наших граждан. Правительство и акимы должны проводить активную работу по разъяснению среди граждан исключительной важности соблюдения карантинных мер", - информирует пресс-служба.

Также президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, удовлетворению социальных потребностей граждан.

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