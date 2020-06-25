В Казахстане иностранные интернет-компании предлагают обязать платить НДС

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Как сообщил на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики Руслан Даленов, предлагается облагать налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что норма не будет распространяться на казахстанских плательщиков.

Это будет способствовать тому, чтобы интернет-компании вставали на учет и уплачивали НДС. Это соответствует международным стандартам", - сообщил Даленов.

Он уточнил, что ранее такая норма отсутствовала.

По увеличению доходной части бюджета. Ввиду того что объем услуг невелик, НДС оценивается в объеме 2 млрд тенге", - сказал он, отметив, что, если будет расти объем оказываемых услуг, увеличится и объем поступающих налогов.

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