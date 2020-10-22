Ахметжанов назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

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Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Ануар Ахметжанов назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в городе Караганде.

В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, в 2000 году - университет Джонса Хопкинса.

Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.

В разные годы работал в ЗАО "ННК "Казахойл", ЗАО МНК "КазМунайТениз", АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", АО НК "КазМунайГаз", ТОО СП "КазГерМунай".

В 2012-2016 годы занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

В 2016 году был государственным инспектором отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации президента РК.

В 2016-2019 годы - ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году - ответственный секретарь Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 года по настоящее время работал в должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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