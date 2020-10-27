Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Атырауской области

Как сообщает пресс-служба Акорды, аким региона доложил президенту о работе по созданию новых рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости, обеспечению роста промышленности и привлечению инвестиций.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Махамбету Досмухамбетову ряд поручений, в том числе связанных с повышением благосостояния населения и решением экологических вопросов. Президент также поручил взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Ранее президент принял премьер-министра и министра юстиции.
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