Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Атырауской области

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял Махамбета Досмухамбетова. Аким Атырауской области отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии региона за 9 месяцев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , аким региона доложил президенту о работе по созданию новых рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости, обеспечению роста промышленности и привлечению инвестиций.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Махамбету Досмухамбетову ряд поручений, в том числе связанных с повышением благосостояния населения и решением экологических вопросов. Президент также поручил взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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