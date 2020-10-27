Президент принял министра юстиции

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Марат Бекетаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности министерства за 9 месяцев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , министр юстиции проинформировал главу государства о проводимой работе по борьбе с пандемией коронавируса в части сопровождения ряда законопроектов, обеспечения их правовой экспертизы и прохождения в парламенте.

Марат Бекетаев рассказал президенту о работе по разъяснению правовых вопросов, связанных с действовавшим в период с марта по май текущего года режимом чрезвычайного положения. В данном контексте была обеспечена бесперебойная деятельность адвокатов и юридических консультантов, приостановлена работа судебных исполнителей. После завершения режима ЧП работа всех судебных исполнителей была направлена на защиту прав граждан, в частности, на взыскание алиментов и обеспечение выплаты заработной платы.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о работе по развитию органов судебной экспертизы.

В завершение встречи глава государства дал министру ряд поручений, в том числе связанных с защитой прав граждан, повышением качества нормотворческой деятельности, координацией работы государственных органов по подготовке новых законов и других нормативно-правовых актов.

Ранее премьер-министр РК Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и об актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

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