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В медико-социальных учреждениях Казахстана выявлены нарушения стандартов и прав подопечных

09.02.2021 6967
Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) совместно с соответствующими государственными органами проведена проверка деятельности 20 учреждений, оказывающих специальные социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья (МСУ). В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения прав услугополучателей и недостатки организации деятельности центров, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения стандартов по проживанию, питанию и социально-медицинским услугам.
 
Жилые помещения некоторых центров не соответствуют Стандартам оказания специальных социальных услуг в условиях стационара. В 7 из 20 МСУ были выявлены нарушения нормы по обеспечению на одного подопечного не менее 4 квадратных метров жилой площади. При этом в ходе проверки КГУ "Детский центр оказания специальных социальных услуг №6" Шымкента выявлено использование жилой комнаты площадью 48 квадратных метров не по назначению - там хранили списанные кровати.
 
В ряде МСУ, где предоставляемые жилые помещения по размерам и показателям соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, не произведен текущий ремонт, не обновлена материально-техническая база: в КГУ "Тасарыкский центр оказания специальных социальных услуг №4" Туркестанской области, КГУ "Центр социальных услуг "Сенім" Алматы, КГУ "Детский центр оказания специальных социальных услуг №6" Шымкент, КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг".
 
Нарушения норм и требований к питанию подопечных были выявлены в КГУ "Центр социальных услуг "Сенім" Алматы, КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг "Аяла" Алматинской области. В этих МСУ установлены факты отсутствия должного горячего, диетического питания из доброкачественных продуктов, отвечающих требованиям сбалансированности и калорийности. К примеру, в отдельные дни отсутствует сузбеше, творог, сыр, фруктовый сок и свежая рыба, что является ущемлением прав детей на получение сбалансированного и витаминизированного питания.
 
В КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №4" Жамбылской области и КГУ "Тасарыкский центр оказания специальных социальных услуг №4" Туркестанской области подопечным не оказывали содействие в обеспечении техническими вспомогательными (компенсаторными), обязательными гигиеническими средствами, в получении протезно-ортопедической помощи. В отдельных случаях для детей-инвалидов не были разработаны индивидуальные программы реабилитации или же не проводилась их своевременная корректировка.
 
Также в ходе проверки выявлено ненадлежащее обеспечение одеждой.
 
В КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" выявлены нарушения по объемам предоставляемой одежды, обуви, постельного белья и предметов личной гигиены. Так, к примеру, блузки и платья выдавались по 1/2 штуки в год при положенной норме не менее 3/4 раза. Джинсы предоставлялись по 1 штуке в год при положенной норме 3/4. Также нарушены нормативы по обеспечению нижним бельем и носками.
 
В КГУ "Детский центр оказания специальных социальных услуг №6" Шымкента нет в наличии осенней одежды и обуви, головных уборов. Также не хватает полотенец вафельных, банных. Согласно стандарту, должно быть 4 полотенца вафельных, 2 банных, однако на момент проверки было лишь одно старое банное полотенце и одно полотенце для рук. В складских помещениях для хранения мягкого инвентаря отсутствуют пижамы, предметы туалета, полотенца банные, вафельные, спортивные костюмы, теплые вещи, брюки, гамаши для девочек, комнатные тапочки, сланцы. В наличии имеется только нижнее белье. Вместе с тем у получателей услуг отсутствуют гигиенические средства первой необходимочти (зубная паста, щетка, мыло).
 
В КГУ "Детский центр оказания специальных социальных услуг" Кызылординской области услугополучатели также не в полном объеме обеспечивались комнатными тапочками, носками, постельным бельем. 
 
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, выявлено несоблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 

В ходе проверки изучены личные дела воспитанников центров на предмет соблюдения их прав. Так, в КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" у 30 детей не определены в полном объеме правовые статусы, в том числе по объявлению родителей безвестно отсутствующим, их розыску или лишению родительских прав. Таким образом, дети лишены права на получение алиментов, а также права жить и воспитываться в семье", - отметили в ведомстве.

 
Помимо этого, в соответствии с законом "О жилищных отношениях" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилья, однако в личных делах отсутствуют сведения о постановке их в очередь. Наряду с этим в личных делах отсутствуют сведения о наложении обременения на имущество родителей.
 
Так, в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг город Кокшетау" Акмолинской области выявлены факты несвоевременной постановки в очередь на получение жилья от года до четырех лет у 4 детей.
 
Администрация КГУ "Центр социальных услуг "Сенім" Алматы не поставила детей в очередь на получение жилья в течение шести месяцев с момента поступления к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многих анкетах детей имеется факт постановки в очередь на получение жилья с нарушением срока.
 
Аналогичные нарушения имеются в КГУ "Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6" Шымкента. К примеру, в анкетах детей в разделе "Сведения об имуществе" отсутствуют какие-либо данные о постановке в очередь на получение жилья или сведения о наличии у ребенка имущества. Также в анкетах имеются факты постановки в очередь на получение жилья с нарушением срока.
 

Выявленные в ходе комплексной проверки нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле над деятельностью детских центров со стороны местных исполнительных органов", - подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

 
В свою очередь МТСЗН в первом квартале планирует утвердить проект Национального плана действий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года, разрабатываемого с привлечением международных экспертов ПРООН, ЮНИСЕФ и др.
 

Дополнительно с участием общественности запланирован мониторинг более 300 детских МСУ стационарного и полустационарного типов во всех регионах страны. Также предусматриваются меры по повышению статуса социальных работников. В соответствии с поручением главы государства идет работа по разработке концепции Кодекса о социальном обеспечении, в котором будут отражены меры Национального плана, требующие законодательного закрепления", - подчеркнул в ходе заседания вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

 
В Национальном плане учитываются проблемные аспекты в области социального обеспечения, соблюдение конституционных гарантий и прав граждан (в том числе получателей услуг), предусматривается формирование нулевой терпимости всех участников процесса к случаям, предполагающим любое правонарушение в сфере социальной защиты.
 
Помимо этого, разработаны Методические рекомендации для социальных работников по профессиональной этике поведения при выполнении должностных обязанностей. Знание рекомендаций по этике, стандартов оказания специальных социальных услуг и других нормативных актов было проверено путем проведения тестирования порядка 12 тыс. социальных работников.
 

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