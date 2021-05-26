Глава Самрук-Казына доложил Токаеву о финансовых показателях фонда

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Председатель АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и ключевых финансовых показателях фонда, санитарно-эпидемиологической обстановке на предприятиях, а также о ходе вакцинации сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации значимых инфраструктурных, нефтегазовых и энергетических проектов, сообщает Акорда.

Саткалиев также рассказал президенту о планах по модернизации газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, реконструкции магистрального водовода Астрахань - Мангышлак и модернизации железнодорожного транзитного коридора Достык - Мойынты.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся реализации инфраструктурных проектов, создания новых рабочих мест и увеличения доли казахстанского содержания.

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