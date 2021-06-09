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Президент России наградил премьер-министра Казахстана орденом Дружбы

08.06.2021 6940
МОСКВА. 8 ИЮНЯ - Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На официальном интернет-портале правовой информации РФ опубликован указ президента России "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
 

За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича - премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в документе.

 

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