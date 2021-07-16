В Нур-Султане принято новое постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования Курбан айта

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования Курбан айта в Нур-Султане, сообщает официальный сайт городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно подписанному документу, жителям и гостям города запрещается проведение массовых мероприятий, посвящённых празднованию Курбан айта, и участие в них, в том числе на дому.

Обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы "Айт намаз", включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей", - говорится в постановлении санврача столицы.

Кроме того, проведение обряда жертвоприношения будет организовано в режиме онлайн посредством сайта qurban2021.kz, в специально отведенных местах (убойных пунктах). При этом необходимо соблюдать усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, социальную дистанцию и обеспечить обязательное ношением масок, исключив массовое скопление людей.

Документ вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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