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Назначен заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы

23.05.2022, 16:36 9931
Назначен заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Назначен заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Пограничной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - сообщает пресс-служба Акорды.

 

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Назначен начальник ДП Акмолинской области

23.05.2022, 19:52 6771
Назначен начальник ДП Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Думан Таев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Думан Таев родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области. 
 
Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома. 
 
С 1991 по 2004 годы работал на различных оперативных должностях в УВД Петропавловска. 
 
В 2004 году возглавил отдел внутренних дел Есильского района, в том же году назначен начальником УВД Петропавловска. 
 
В разное время работал начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, возглавлял ОВД района Г. Мусрепова, занимал должности начальника УВД Петропавловска, первого заместителя начальника ДВД СКО.
 
Последняя занимаемая должность - начальник департамента криминальной полиции МВД РК.
 

Глава МИИР отчитался перед президентом

23.05.2022, 17:50 8826
Глава МИИР отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев представил главе государства подробный отчет о деятельности министерства с начала года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент был проинформирован о принятых мерах по восстановлению пострадавших в ходе январских событий объектов. Министерством проведена проверка и сформирована статистика по вводу нового жилья за последние 3 года, совместно с АЗРК разработан пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Также запущена новая программа государственной жилищной поддержки малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья. На сегодняшний день одобрено 2,5 тысячи заявок, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как сообщил министр, в сфере промышленности подготовлен пул из 700 приоритетных инвестпроектов, в том числе направленных на импортозамещение. Разработаны решения по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. Проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых, на данный момент прекращено действие 118 лицензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям направлено 73 уведомления об устранении нарушений. Совместно с предприятиями горно-металлургического комплекса выработаны комплексные меры по стимулированию создания обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов.
 
Кроме этого, министерством проведена обширная работа по повышению транзитного потенциала страны и привлечению в таможенно-логистическую сферу крупных международных компаний.
 
Отдельно Каирбек Ускенбаев остановился на работе по реконструкции, ремонту и строительству автодорог республиканского значения.
 
Президент напомнил, что вопрос строительства транспортных артерий страны имеет стратегическое значение, поэтому он находится на строгом контроле. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость развития экономического сотрудничества с соседними странами и дал министру ряд поручений.
 

Токаев подписал закон о биобезопасности

21.05.2022, 16:19 36031
Токаев подписал закон о биобезопасности
Фото: mastsdo.ru
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, целями законопроекта являются: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. 

Закон предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов. 

Также предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. 

Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой

21.05.2022, 14:47 37566
Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Вопросы консолидации функций водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также водохозяйственную ситуацию в бассейне Сырдарьи рассмотрели в ходе заседания Водного совета под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая по первому вопросу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что в настоящее время реализация государственной водной политики находится в компетенции разных государственных органов.
 

Функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов, находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития", - сообщил Брекешев.

 
В связи с этим он предложил консолидировать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов основные функции, связанные с управлением водными ресурсами, водоотведением, обеспечением водой граждан и отраслей экономики, а также поддержанием водных экосистем.
 
Смаилов сделал ряд замечаний по предлагаемым подходам и поручил дополнительно проработать их с учетом усиления межведомственной координации (по отдельным направлениям). 
 
В ходе обсуждения второго вопроса повестки было отмечено, что в текущем году цикл маловодья в бассейне реки Сырдарья продолжается. При этом страны бассейна принимают согласованные действия по нивелированию возможных негативных последствий сложной водохозяйственной обстановки.
 
Так, удалось стабилизировать ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище. Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища Бахри Точик в пик вегетационного периода. 
 

Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу Достык на уровне прошлого года - порядка 550 млн кубических метров в июне - августе", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Алихан Смаилов поручил держать эту работу на контроле и конкретизировать формат реализации обязательств Казахстана в рамках межгосударственного сотрудничества.

Напомним, в феврале вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов сообщил, что из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму

21.05.2022, 13:54 38606
Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Председатель мажилиса Ерлана Кошанов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, как проходит подготовка к всенародному референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, Кошанов рассказал о встречах депутатов с населением регионов. 
 
По его информации, ежедневно депутаты проводили до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме, сообщает Акорда. 
 

К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов. 

 
В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утвержденному алгоритму.
 
Также глава мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности нижней палаты. 
 
По его словам, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении находится 51.
 
Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов. 
 
Также Кошанов рассказал президенту об усилении работы по линии парламентской дипломатии. 
 
Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.
 

МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме

21.05.2022, 11:44 40346
МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало список избирательных участков за рубежом для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий. Голосование при загранучреждениях будет проводиться 5 июня 2022 года с 07.00 до 20.00 по местному времени, сообщает МИД РК

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия", - сообщается на сайте ведомства.


Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждан РК просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

Полный список избирательных участков за рубежом можно посмотреть здесь.

Напомним, республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет 5 июня.  О порядке и условиях его проведения рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии.

 

Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"

21.05.2022, 10:27 41731
Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня дал поручение Министерству культуры и спорта учредить почетное звание "Народный артист Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана", - сообщил глава государства в своем twitter

 
Ранее сообщалось, что президент присвоил почетное звание заслуженного деятеля Казахстана ряду деятелей культуры. 
 

Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры

21.05.2022, 09:27 39436
Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры
Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ряду деятелей культуры за выдающиеся достижения и особые заслуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

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