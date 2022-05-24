Назначен заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы

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Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - сообщает пресс-служба Акорды.
Функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов, находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития", - сообщил Брекешев.
Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу Достык на уровне прошлого года - порядка 550 млн кубических метров в июне - августе", - сообщает пресс-служба главы правительства.
К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов.
Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия", - сообщается на сайте ведомства.
21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана", - сообщил глава государства в своем twitter.
За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?