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В Нур-Султане назначен новый прокурор

27.05.2022, 11:40 16631
В Нур-Султане назначен новый прокурор
Фото: gov.kz/Ерлан Рахимжанович Утегенов - Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Нур-Султане на должность прокурора назначен Ерлан Утегенов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На должность прокурора города Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Рахимжанович Утегенов", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

 
Ерлан Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях. 
 
По данным пресс-службы, с апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру Бауыржан Мырзакеров. Он был назначен прокурором Карагандинской области. 
 

Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров", - сообщили в ведомстве. 

 
Бауыржан Мырзакеров службу начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона. В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов. 
 
Был заместителем главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.
 

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Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты

27.05.2022, 19:16 9346
Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты
Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Больше всего население волнует проблема роста цен на продовольствие. Однако системной работы по снижению инфляции в стране не проводится. К неутешительным выводам пришли в республиканском общественном совете по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии АМАNАТ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На фоне ухудшения внешнего инфляционного фона наблюдается высокий уровень инфляции в Казахстане. Вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов сообщил, что в апреле годовая инфляция ускорилась до 13,2%, при этом наибольший вклад внес рост цен на продовольственные товары. Годовая продовольственная инфляция достигла 17,9%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако эти цифры, мягко говоря, не вызывают доверия, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

Если спросить у людей, то они скажут, что цены выросли в 2 раза. Никто не верит официальным цифрам по инфляции. Как она считается? Это выборочное обследование магазинов, по которым собираются цены. Департаменты статистики сами определяют, в какие магазины ходить. Видимо, они ходят в такие магазины, где для них выставляются одни ценники, а когда они уходят - уже другие", - сказал председатель совета, депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

 
Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал партийцев об еженедельном мониторинге запасов социально значимых продовольственных товаров. По республике имеются запасы в общем объеме 731,4 тысячи тонн.
 

Введен запрет на экспорт сахара сроком на 6 месяцев с 23 мая текущего года. Запасы сахара в республике составляют порядка 35 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. Также введены квоты на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла сроком до 1 июля 2022 года, пшеницы в объеме 1 млн тонн и муки в объеме 300 тысяч тонн до 15 июня текущего года. Вместе с тем складывающаяся волатильность на мировых агропродовольственных рынках, связанная с повышением цен, оказывает безусловное влияние на рост цен на продовольственные товары", - сказал Женис Осербай.

 
А первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков рассказал о принимаемых мерах по недопущению роста цен на продовольствие. Он подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет.
 

Для сдерживания роста цен есть льготное кредитование торговых объектов посредством оборотной схемы - выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы под низкий процент. На сегодняшний день выделен 81 млрд тенге. Также сформированы региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, в которых хранятся запасы продовольствия, для чего было выделено 16,8 млрд тенге. Кроме того, планируется законтрактовать объемы ранних овощей из Туркестанской и Жамбылской областей", - сказал он.

 
Министерством на ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, регулярно инспектируются торговые объекты на предмет соблюдения надбавок. Сейчас контроль торговой надбавки в магазинах "у дома" усилен за счет создания мониторинговых групп во всех районных центрах. Однако партийцы раскритиковали работу ведомства.
 

За период с 13 по 20 мая акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах "у дома". Сотрудники акимата обошли 80% от всех магазинов в стране. Похоже на сплошную проверку бизнеса. На каком основании? Потом об эффективности оборотной схемы. Миллиарды тратятся. А где эффект, если цены выросли? Может, лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям? Если не можете остановить рост цен, поддержите население напрямую, дайте субсидии социально незащищенным слоям. Поверьте, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям", - сказал председатель совета.

 
Резюмируя итоги заседания, члены совета подчеркнули, что системной работы по снижению инфляции не проводится. Национальный банк вообще отгородился от этой проблемы, хотя это основной орган в стране, ответственный за стабильность цен.
 

Подняли базовую ставку до 14%, ограничили кредитование и думают, что помогают сдерживать цены. Хотя это, наоборот, вредит нашим производителям, у них растут издержки, и они вынуждены повышать цены из-за дорогих кредитов. В таком случае правительство должно взять ответственность за эту работу", - заключил Аманжан Жамалов.

 
Министерству национальной экономики и Министерству торговли и интеграции рекомендовано внести предложения по изменению методики расчета инфляции. Кроме того, Миннацэкономики совместно с Министерством труда надлежит проработать вопрос об адресных субсидиях для уязвимых категорий граждан.
 

В МОН рассказали, сколько планируют выплачивать победителям международных олимпиад

27.05.2022, 18:20 10381
В МОН рассказали, сколько планируют выплачивать победителям международных олимпиад
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Министерство образования и науки РК разработало правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также их размеры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 10 июня 2022 года.
 
В соответствии с документом премия присуждается:
 
  • казахстанским учащимся, членам сборной команды республики, ставшим победителями и призерами международных олимпиад;
  • педагогам-тренерам, осуществлявшим системную подготовку в областях, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте и внесшим наибольший вклад в подготовку победителей и призеров международных олимпиад.
 
Победителям и призерам международных олимпиад вручается сертификат с указанием выплачиваемого денежного вознаграждения в следующих размерах:
 
  • за диплом I степени и золотую медаль - 1500 МРП (4 594 500 тенге);
  • за диплом II степени и серебряную медаль - 1000 МРП (3 063 000 тенге);
  • за диплом III степени и бронзовую медаль - 500 МРП (1 531 500 тенге).
 
Педагогам (тренерам), подготовившим победителей и призеров международных олимпиад, из средств республиканского бюджета устанавливается единовременное вознаграждение в следующих размерах:
 
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, - 150 МРП (459 450 тенге);
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, - 100 МРП (306 300 тенге);
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, - 50 МРП (153 150 тенге).
 
При подготовке педагогами-тренерами двух и более победителей и призеров премия выплачивается не более чем за двух победителей и призеров.
 

Акчулаков покинул совет директоров "Казатомпрома"

27.05.2022, 17:40 11256
Акчулаков покинул совет директоров "Казатомпрома"
Фото: kazatomprom.kz
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" произошли изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Досрочно были прекращены полномочия Болата Акчулакова и Асем Мамутовой, сообщает пресс-служба компании.
 
В качестве члена совета директоров - представителя интересов мажоритарного акционера компании - АО "Самрук-Казына" - избран Ернат Бердигулов. 
 
Ернат Бердигулов имеет более 10 лет опыта работы в группе компаний АО "Самрук-Казына". В разные годы он работал соуправляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Казына" и руководителем проектов международной консалтинговой компании Whiteshield Partners. С февраля 2022 года занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Казына".
 
На сегодня в действующем составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" находится семь человек. 
 
Ранее в АО "НАК "Казатомпром" опровергли информацию о приватизации некоторых своих активов.
 

Президент направил благодарственное письмо известному деятелю культуры

27.05.2022, 17:22 11711
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов. Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса", - говорится в поздравительном письме, опубликованном пресс-службой Акорды.

 

В Казахстане утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях

27.05.2022, 16:44 12231
В Казахстане утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 мая утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его официального опубликования.
 
Деятельность, предусматривающая использование животных в культурно-зрелищных целях, осуществляется в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях и на обособленных территориях, говорится в документе. 
 
Места содержания сооружаются с учетом непроницаемости воды путем покрытия безвредным материалом полов, стен, фундамента за исключением гидробионтов, позволяющего проводить эффективную уборку и дезинфекцию. 
 
Владельцем мест содержания обеспечивается регулярная уборка, включающая их очистку от отходов, продуктов жизнедеятельности животных, с учетом соблюдения мер безопасности сотрудниками, осуществляющими такую уборку. Владельцем мест содержания утверждается план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции. 
 
Владельцем мест содержания ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений, в который посещение зоопарка, цирка, дельфинария, океанариума исключается. 
 
Места содержания животных (стойла, клетки, домики, убежища) вычищаются и дезинфицируются, обновляются по мере изнашивания и неустранимого загрязнения. 
 
Поверхности мест содержания, с которыми контактируют животные (полы, лежбища, насесты и другие), должны ежедневно очищаться от отходов и продуктов жизнедеятельности животных. 
 
Кормушки и поилки должны поддерживаться в чистоте и дезинфицироваться не реже одного раза в неделю. Помещения, вольеры, кормушки и поилки дезинфицируются перед их использованием. Контейнеры для отходов закрываются крышками герметично. 
 
Кроме того, владельцем мест содержания утверждается план мероприятий по дератизации и дезинсекции. 
 
Водоснабжение осуществляется из централизованной сети хозяйственно-питьевого водопользования, а при ее отсутствии - из внутреннего водопровода. Все канализационные устройства располагаются вне доступа животных. 
 
Дренажные системы любых вольеров должны обеспечиваться автоматическим удалением избыточной воды. 
 
Также помещения для содержания животных оборудуются вентиляцией, естественным и искусственным освещением. 
 
В правилах также прописаны требования для дельфинариев. Сооружения в зависимости от локальных природных условий и месторасположения дельфинария делятся на: 
 
1) бетонные, металлические и пластиковые бассейны; 
 
2) в естественной водной акватории, огороженные сетевыми ограждениями; 
 
3) в виде плавучих садков; 
 
4) как комплекс, сочетающий сооружения различных типов. 
 
Комплекс дельфинария сочетает как размещенные вместе сооружения, так и раздельно функционирующие. 
 
Бассейны (вольеры) в дельфинарии состоят из следующих видов: 
 
1) бассейны для совместного и раздельного содержания животных; 
 
2) бассейн для представлений; 
 
3) бассейн-изолятор. 
 
При необходимости осуществляется объединение систем водообмена и водоочистки бассейна по содержанию животного и бассейна для выступлений. 
 
Материалы облицовки поверхностей бассейнов соответствуют следующим требованиям: гладкость, негигроскопичность; полная нетоксичность; малая обрастаемость водорослями и грибковыми организмами; стойкость к химической и механической обработке; отсутствие раздражающего воздействия на кожные покровы дельфинов. 
 
Все металлические конструкции бассейна изготавливаются из некорродирующих материалов либо покрываются пластиком. Стоки бассейнов-изоляторов подвергаются обеззараживающей обработке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы. 
 
Использование жилых бассейнов дельфинариев для совместного содержания с животными других классификаций исключается. 
 
Осуществляется кратковременное совместное нахождение китообразных и ластоногих в воде демонстрационного бассейна, вольера во время зрелищных представлений. 
 
Бассейны, находящиеся на открытом воздухе, оборудуются постоянными навесами либо съемными тентами для защиты от осадков и солнечной радиации. 
 
Помимо этого в правилах прописан порядок кормления в местах содержания по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержания.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждены правила учета домашних животных.
 

Почти 76% казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - Институт общественной политики

27.05.2022, 16:09 12676
Почти 76% казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - Институт общественной политики
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - 75,9% казахстанцев готовы поддержать поправки в Конституцию. Сегодня на пресс-конференции Институт общественной политики при партии AMANAT представил итоги исследования Referendum: Halyq uni в рамках проекта "Алеумет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению 67,9% граждан, конституционная реформа положительно повлияет на развитие страны. Так, согласно социологическим данным, большинство граждан положительно относятся к проведению референдума по изменению действующей Конституции РК. В частности, казахстанцы поддерживают:
 
  • усиление механизмов защиты прав граждан - 80,1%,
  • расширение участия населения в управлении страной - 76,8%,
  • окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике - 73,5%,
  • перераспределение ряда властных полномочий - 72,3%,
  • усиление роли и повышение статуса парламента - 64,4%.
 

67,9% казахстанцев считают, что проведение референдума по конституционным поправкам положительно повлияет на развитие страны. 5 июня на избирательные участки намерены прийти две трети граждан", - подчеркнул секретарь партии Даулет Карибек.

 
По словам директора Института общественной политики Мадины Нургалиевой, у населения стабильно фиксируется запрос на перемены.
 

Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов. 87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1700 респондентов во всех регионах страны", - сказала Мадина Нургалиева.

 
Стоит отметить, что в рамках проекта "Алеумет" исследования будут проводиться на регулярной основе с целью формирования системной социологии. Результаты будут публиковаться в Telegram-канале института @SocioExpert.
 

С помощью социологических исследований партия проводит скрининг общественного мнения, учитывая их в своей работе, а также оценивая и свою эффективность. Можно сказать, что мы "сверяем часы" с общественным мнением. Вся эта работа полностью соответствует духу концепции "слышащего государства" Касым-Жомарта Токаева", - сказал Даулет Карибек.

 
В свою очередь об агитационной кампании партии рассказал депутат мажилиса от AMANAT Саясат Нурбек. Народные избранники провели порядка тысячи встреч с жителями регионов. А всего в агитмероприятиях приняли участие более 220 тысяч человек.
 
Кроме того, в рамках агитационной кампании партийцы запустили республиканскую акцию по сбору предложений казахстанцев. С начала агитационной кампании поступило свыше 4,5 тысячи наказов. Среди них преобладают предложения и рекомендации социального и политического характера.
 
А заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова проинформировала о международном опыте проведения плебисцитов.
 

Токаев поздравил общественного деятеля Жолдасбекова с 85-летием

27.05.2022, 10:58 17166
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Президент направил поздравительную телеграмму государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову в честь его 85-летия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

 
Токаев отметил, что Жолдасбековым были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием казахской литературы. 
 

Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусства айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные Вами книги "Ежелгі адебиет нускалары", "Култегін", "Асыл создін атасы", "Кісілік кітабы", "Тангаламын омірдін гажабына" и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны", - сказал президент.

 

Назначены руководители служб центрального аппарата МВД и областного звена полиции

26.05.2022, 21:14 24386
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений МВД, сообщает Polisia.kz
 
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов. 
 
Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений. 
 
По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены: 
 
  • на должность начальника департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;
  • на должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов; 
  • на должность заместителя начальника департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев; 
  • на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов; 
  • на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.
 

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