Из-за ограничений приема со стороны КНР на начало июня простаивало 30 поездов

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АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера, медицинской и образовательной сфер города, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алихан Смаилов посетил центр развития инновационного предпринимательства MOST IT Hub Almaty, который был запущен в мае текущего года.
В центре площадью 5200 квадратных метров расположены офисы, коворкинг-пространства, зоны для проведения ивентов и бизнес-встреч. Также на базе центра реализуются программы поддержки технологических стартапов, проводятся тематические мероприятия с участием инвесторов и представителей венчурных фондов.
Премьер-министр отметил, что развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев.
В городе появляется все больше частных инновационных хабов и бизнес-инкубаторов, здесь создано множество крупных IT- и креативных компаний. По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны. Акиматам регионов совместно с Министерством цифрового развития необходимо усилить работу в этом направлении", - сказал Алихан Смаилов.
Далее премьер-министр ознакомился с деятельностью нового многопрофильного медицинского центра Mediker Hospital International, в котором оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь взрослым и детям.
В центре есть стоматологический кабинет, отделение спортивной медицины, физиотерапии и реабилитации, отделение лучевой диагностики, включающее кабинет МРТ, КТ, рентгенодиагностики и маммографии, кабинет телемедицины, два операционных зала и круглосуточный стационар.
В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг, улучшаются основные показатели здоровья. Благодаря телемедицине у граждан появляется возможность получить высокопрофессиональную помощь, не выезжая из своего населенного пункта", - отметил Алихан Смаилов, поздравив врачей с предстоящим профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
Затем глава правительства посетил Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий, оснащенный различными учебно-производственными мастерскими в рамках проекта "Жас маман".
Это единственный колледж, который готовит кадры для городского транспорта совместно с такими партнерами, как Союз машиностроителей, Hyundai Center и Allur Auto.
По поручению президента в стране принимаются системные меры по развитию профтехобразования. Ваш колледж является одним из ведущих учебных заведений города. Здесь молодежь получает очень востребованные сегодня профессии автослесарей, электромонтеров, токарей, сварщиков и другие. Акимату города необходимо принять конкретные меры по обеспечению иногородних студентов общежитием, а также содействовать трудоустройству выпускников", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр добавил, что безусловными достижениями колледжа являются победы студентов на городском и республиканском чемпионатах Worldskills по токарным, фрезерным работам на станках с ЧПУ, ремонту и обслуживанию автомобилей.