Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Президент подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Закон был инициирован депутатами парламента.

Теперь люди с инвалидностью по слуху в суде смогут бесплатно пользоваться услугами специалиста жестового языка, а также использовать сурдотехнические и тифлотехнические средства. А людям, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью, будет оказываться безвозмездная юридическая помощь. Уполномоченный орган в области социальной защиты населения будет наделяться компетенцией по разработке и утверждению порядка назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности.

Кроме того, усилится поддержка социальных предпринимателей. Часть расходов недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, перечисляемых в местный бюджет, будет направляться на поддержку субъектов социального предпринимательства, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

Закон призван решить ряд вопросов в области защиты и поддержки людей с инвалидностью. Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов реализации социальной политики в данном направлении. Не остались без внимания вопросы формирования безбарьерной среды.