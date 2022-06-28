Постановлением правительства Республики Казахстан Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
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Десантники и связисты ВС РК приняли военную присягу
В Нур-Султане присягу на верность Родине приняли более 100 десантников. Вместе с ними торжественную клятву дали 140 студентов, окончивших военную кафедру при Казахском гуманитарном юридическом университете имени Максута Нарикбаева", - сообщает Минобороны РК.
Символично, что в одном строю принимают присягу студенты и солдаты. Сегодня важный день в вашей жизни. Вы дали клятву на верность нашему народу. Это долг каждого настоящего мужчины. С этого момента вы являетесь истинными защитниками независимого Казахстана", - напутствовал новобранцев начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Марат Хусаинов.
Каната Таймерденова перевели в центральный аппарат МВД
Канат Таймерденов переводится в центральный аппарат МВД на руководящую должность", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы
Естественно, он знает, на каком направлении продолжит службу. Не говорит об этом, потому что соблюдается нормальная для МВД субординация. Все назначения делает министр внутренних дел. И озвучивает их либо сам, либо через пресс-службу министерства", - сообщил агентству Sputnik источник в ДП Алматы.
Келимбетов доложил Токаеву о подготовке к международной конференции Astana Finance Days
Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премии президента Республики Казахстан присуждены:
Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу - главному редактору радиостанции Qazaq radiosy за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы Ерканату - корреспонденту телерадиокомпании "31 канал" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне - главному редактору газеты "Индустриальная Караганда" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу - директору национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.
Гранты президента Республики Казахстан присуждены:
Байтаровой Сание Бакытовне - редактору телеканала "Жетісу" за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу - оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty за вклад в развитие телевидения страны;
Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу - ведущему телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;
Жолмухаметовой Жадре Ерболовне - корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве.
Благодарность президента Республики Казахстан объявлена:
творческому коллективу национального портала Adyrna за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alan за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио Astana за вклад в развитие отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты "Вечерняя Астана" за вклад в развитие печатных средств массовой информации.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?