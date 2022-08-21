Завершились совместные казахстанско-белорусские учения "Орбулак-2022"

Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В горах Заилийского Алатау завершились совместные тактико-специальные учения военнослужащие сил специальных операций Казахстана и Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе учений военнослужащие покорили пик Нурсултан, сообщает Минобороны.
В течение двух недель военнослужащие двух стран на учебном полигоне "Коктал" и в центре горной подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан отрабатывали совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.
В ходе учений под руководством опытных казахстанских инструкторов личный состав подразделений Сил специальных операций Беларуси осваивал технику преодоления горных препятствий, выполнение тактических приемов и ведение боевых действий в сложных условиях горной местности", - отметил руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.
На учебном полигоне "Коктал" в Жетысуской области отрабатывалось совместное планирование специальной операции и ведения разведывательных действий. С военнослужащими проведены практические занятия по организации налета, засады, наведения огня артиллерии и армейской авиации.
Проведенные международные тактико-специальные учения были нацелены на совершенствование горной подготовки и повышение боевой выучки личного состава подразделений специального назначения", - отметили в Минобороны.
Завершились учения восхождением на пик Нурсултан, входящий в пятерку самых высоких вершин страны. Наиболее отличившимся военнослужащим обеих стран вручены нагрудные знаки "Альпинист Казахстана".
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022.