Токаев принял участие в работе казахстанско-американского инвестиционного круглого стола

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АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд поручений в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наша задача - обеспечить каждого гражданина качественной и доступной медицинской помощью. Для этого направляются значительные финансовые средства на строительство объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий, обучение кадров", - сказал глава правительства.

Он отметил, что стали доступными дорогостоящие медицинские исследования, такие как, например, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. В прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии центр гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний.

Кроме того, значительно повысилась заработная плата медицинских работников. В текущем году средняя зарплата врачей составила 420 тысяч тенге, средних медработников - 234 тысячи тенге. Профессия врача становится привлекательной и престижной.

По поручению главы государства разрабатывается пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения".

К 2025 году предусматривается строительство 650 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Также будет проведена модернизация 32 районных больниц.

В целом, по его словам, проводимые системные меры направлены на улучшение качества и доступности здравоохранения. В то же время есть ряд острых вопросов.

Первое. От населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября т.г. подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", - сказал Смаилов.

Также глава правительства отметил, что ухудшились показатели материнской и младенческой смертности. Это требует принятия неотложных мер и ведения постоянного мониторинга за здоровьем женщин и новорожденных.

Требует особого внимания оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием", - поручил премьер.

Кроме того, по его словам, для укрепления кадрового потенциала за счет республиканского бюджета предусмотрено ежегодное выделение образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям. Регионы также должны увеличивать свои гранты. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров.

Важен вопрос цифровизации здравоохранения. В этом направлении ведется большая работа. Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности баз данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем", - сказал Смаилов.

Он поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и регионами в ноябре этого года обеспечить согласование и утверждение национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".