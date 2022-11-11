По двум из четырех полос трассы Актобе - Кандыагаш открыли движение

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Актобе. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов запустил часть важнейшего для региона проекта дорожного строительства - трассу Актобе - Кандыагаш. Запущены две из четырех полос движения.
Реализация проекта по реконструкции дороги республиканского значения Актобе - Кандыагаш, стартовавшая в 2021 году, была взята акимом области на особый контроль. Учитывая значимость дороги для региона, Ералы Тугжанов поручил в сжатые сроки открыть проезд. Сегодня по двум из будущих четырех полос было открыто рабочее движение", - сообщили в пресс-службе акима региона.
В строительно-монтажных работах задействованы ТОО «СП «Сине Мидас Строй», осуществляющее работы на участке 11-52 км, ТОО «Ассана ДорСтрой» на участке 52-100 км. Для безопасности пользователей подрядные организации построят 16 скотопрогонов, 18 мостов, 2 из них уже завершены, и установят 60 водопропускных труб.
На строительстве задействованы 293 единицы техники и 425 человек. В эксплуатацию объект будет сдан в ноябре 2023 года.