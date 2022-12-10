Кульгинов назначен заместителем премьер-министра РК

Нацпроект "Доступный интернет" по поручению премьера должен быть доработан в месячный срок

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждены на заседании комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации, - Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждены на заседании комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба правительства.





Премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект "Доступный интернет" и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить 100-процентную защиту информации при модернизации баз данных.





Нацпроект "Доступный интернет" предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжку/прокладку/монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в свою очередь доложил о ходе разработки нацпроекта на 2023-2027 годы, а также о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрению цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.