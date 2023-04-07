Руководство "Балхаш Су" показало свою некомпетентность - аким Карагандинской области

В ходе рабочей поездки в Балхаш Ермаганбет Булекпаев поручил рассмотреть соответствие руководителя "Балхаш Су" занимаемой должности в связи с аварией

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Балхаш. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил рассмотреть соответствие руководителя "Балхаш Су" занимаемой должности в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на двое суток без воды, сообщает - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил рассмотреть соответствие руководителя "Балхаш Су" занимаемой должности в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на двое суток без воды, сообщает пресс-служба областного акимата.





В ходе рабочей поездки в Балхаш аким поручил провести служебное расследование, выяснить причины случившегося и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось.





Ситуацию с водоснабжением он обсудил на встрече с депутатами городского маслихата.





Считаю, что руководство "Балхаш Су" показало свою некомпетентность. Выяснилось, задвижка все это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть соответствие руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование", - сказал Булекпаев.





Он также обратил внимание на проблему с устаревшим оборудованием коммунальщиков и его нехватку.





В настоящее время, по данным акимата города, аварийно-восстановительные работы на водопроводе завершены.





В 13.20 6 апреля запущена система водоснабжения от Токырау. Во избежание гидравлического удара в системе водоснабжения города подача по магистральным и внутриквартальным сетям будет запущена поэтапно под низким давлением. Система водоснабжения города будет наполняться водой в течение дня", - сообщается на странице акимата в Instagram.





Напомним, жители Балхаша остались без воды почти на трое суток. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 мм стала лопнувшая задвижка.



