В Усть-Каменогорск прибыл эвакуационный авиарейс с 179 пассажирами

Усть-Каменогорск. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорск сегодня прибыл эвакуационный авиарейс с пассажирами из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Среди них не только казахстанцы, но и граждане России и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня еще один эвакуационный рейс прибыл в Казахстан в аэропорт города Усть-Каменогорска. Людей чартерным рейсом вывезли из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Согласно решению Государственной комиссии по ЧП, эвакуационный рейс приземлился в аэропорту Усть-Каменогорска 15 апреля в 09.30. На борту 179 пассажиров, из них двое детей. Кроме казахстанцев, также граждане соседней России и Кыргызстана", - сообщила пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области.

Перед вылетом все пассажиры прошли медицинский осмотр, симптомов заболеваний не выявлено.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача области заранее были проведены все подготовительные мероприятия для приема пассажиров. По прилете врачи-эпидемиологи на борту судна провели термометрию всех пассажиров и экипажа. Симптомов Covid-19 не выявлено. Все прошли дезобработку и получили новые маски. Весь багаж и ручная кладь были также тщательно обработаны дезсредствами.

Пассажиров сразу рассадили в заранее приготовленные автобусы. Граждане Российской Федерации из аэропорта в сопровождении полиции и представителей консульства без остановки отправились на границу. На пограничном посту "Уба" они пересядут на российские автобусы.

Граждане Казахстана и Кыргызстана доставлены в специальный карантинный стационар. Все они пройдут тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. Только после окончания карантина они выедут по месту жительства.

Как вы видите, все сотрудники задействованы непосредственно в приеме пассажиров. Работают в защитных костюмах и масках, приняты все меры биологической безопасности, для того чтобы не было контакта. На объектах размещения на карантин граждан Казахстана и Кыргызстана задействован строгий режим, установлены полицейские посты, а также круглосуточное дежурство сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и медицинских работников. Таким образом, обеспечен полный контроль и изоляция пассажиров, начиная от прилета до выхода из карантина", - сказал Марат Исмаилов, и.о главного государственного санитарного врача региона.

По данным пресс-службы, самолет и экипаж после прохождения дезобработки сразу же покинули аэропорт Усть-Каменогорска.

Ранее аналогичные рейсы прибыли в Павлодар, Талдыкорган, Караганду, Актобе, Тараз, Атырау и другие города республики.

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