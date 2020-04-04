Казахстанцев эвакуируют из Индии и Турции

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан подготовил два самолета для эвакуации казахстанцев из Стамбула и Дели. Граждан планируют вернуть на родину сегодня, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК, вернуться на родину самостоятельно казахстанцы не смогли из-за закрытия границ в связи с карантином. Правительства Индии и Турции полностью остановили международное авиасообщение, поэтому ранее выкупленные билеты стали недействительны.

"Из Стамбула и из Дели будут два прямых рейса. На борту наши граждане. Вопрос возращения наших соотечественников из-за рубежа координируется Министерством иностранных дел. Поэтому, если МИД нам скажет, что из определенных стран надо наших граждан привезти, мы готовы", - сообщил вчера и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Точное количество наших граждан, которые вернутся домой, в ведомстве не уточняют.

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