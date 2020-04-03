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Почти 6 тысяч туристов вернулись в Казахстан после отдыха за рубежом

02.04.2020, 12:20 10747
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Благодаря мерам, предпринимаемым правительством Казахстана и фондом "Камкор", в Казахстан вернулись 5913 туристов, которые отдыхали за рубежом, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в оперативном штабе госкомиссии, 1823 туриста были возвращены по расписанию, 3748 туристов доставлены на 19 специально организованных чартерных рейсах. 342 человека были привезены по специальным маршрутам по согласованию с иностранными авиакомпаниями.
 
Между тем казахстанцы все еще не могут выехать из некоторых стран, в частности, из Индии и Таиланда. МИД рассматривает возможность организации авиарейсов для вывоза казахстанских туристов.
 

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