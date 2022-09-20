Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве торговли и интеграции разработали законопроект "О защите прав потребителей", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ регулирует общественные отношения в сфере защиты прав потребителей и определяет правовые, экономические и социальные основы защиты прав потребителей и распространяется на отношения, возникающие между потребителями и субъектами предпринимательства (продавцами, изготовителями, исполнителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами) при реализации (изготовлении, ввозе) товара (выполнения работы, оказания услуги), и определяет роль каждого из субъектов системы защиты прав потребителей в профилактике, защите и восстановлении прав потребителей.

Документ определяет функции и полномочия омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, порядок его назначения и освобождения от должности.

Предусматривается, что омбудсмен назначается на должность сроком на четыре года и освобождается от должности президентом РК. При этом омбудсмен может быть освобожден от должности досрочно.

Назначаемый на должность омбудсмена должен отвечать следующим требованиям:

обладать гражданством РК и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;

иметь высшее образование;

иметь опыт работы по защите прав и законных интересов физических или юридических лиц не менее пяти лет;

быть не моложе 35 лет;

владеть казахским и русским языком.

Проект закона также предусматривает, что для обеспечения своей деятельности и реализации своих функций омбудсмен учреждает аппарат по вопросам защиты прав потребителей, который является некоммерческой организацией в иной организационно-правовой форме. Структура аппарата утверждается омбудсменом.

Аппарат осуществляет обеспечение деятельности и реализацию функций омбудсмена, информационную и просветительскую работу среди потребителей, изучает общественное мнение, оказывает потребителям консультационные и представительские услуги, занимается повышением правовой грамотности по вопросам защиты прав и законных интересов потребителей.

Согласно законопроекту финансирование омбудсмена и его аппарата осуществляется из разных источников:

государственное финансирование в рамках законодательства республики;

благотворительные взносы;

целевое финансирование негосударственного характера донорскими организациями отдельных проектов по вопросам защиты прав потребителей;

иные источники, не запрещенные законодательством.





Законопроект также определяет деятельность общественных объединений по защите прав потребителей.

В целом проект закона устанавливает, что защита прав потребителей строится на принципах:

законности, объективности и гласности;

обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (результатами работ, услугами);

просвещения и повышения правовой грамотности потребителей в вопросах защиты своих прав и законных интересов;

обеспечения эффективности системы защиты прав потребителей;

доступности и достоверности информации о предлагаемых продавцом (изготовителем, исполнителем) товарах (работах, услугах);

недопущения продавцами (изготовителями, исполнителями) в договорах условий, нарушающих или ущемляющих права и законные интересы потребителей;

содействия экономическим интересам потребителей для повышения их благосостояния;

обеспечения защиты личной информации и данных о потребителях.

Система защиты прав и законных интересов потребителей включает в себя следующие мероприятия:

профилактические меры по предупреждению нарушений прав и законных интересов потребителей (консультирование, общественный мониторинг, просвещение потребителей и повышение их правовой грамотности в вопросах защиты своих прав и законных интересов, размещение информации об уполномоченном органе, омбудсмене и общественных объединениях потребителей, осуществляющих деятельность в месте нахождения продавца (изготовителя, исполнителя);

добровольное восстановление в досудебном порядке прав и законных интересов потребителя нарушившим их продавцом (изготовителем, исполнителем) и возмещение ему причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги);

в случае неразрешения потребительского спора продавцом (изготовителем, исполнителем) в досудебном порядке восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) субъектами внесудебного урегулирования потребительских споров (арбитраж, медиатор) в внесудебном порядке;

в случае неурегулирования потребительского спора в досудебном порядке защита и восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) судом;

привлечение продавцов (изготовителей, исполнителей), нарушивших права и законные интересы потребителей, к ответственности в соответствии с законами республики.

Законопроект также предусматривает компетенции государственных органов в сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением законодательства по защите прав потребителей, их информационную защиту.