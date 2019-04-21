В Мангистау более 100 малоимущих и многодетных семей открыли свое дело по проекту "Бизнес за 3 дня"

Актау. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области более 100 малоимущих и многодетных семей открыли свое дело по проекту "Бизнес за 3 дня", передает Kazakhstan Today.

Проект "Бизнес за 3 дня" набирает в Мангистау все большую популярность. За месяц более ста многодетных и малоимущих семей начали вести свой бизнес в домашних условиях. Большинство из них жители города Жанаозена", - сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, сегодня в Жанаозене прошла ярмарка матерей-предпринимательниц, открывших свое дело. Жители города стали свидетелями их успешной предпринимательской деятельности, которую женщины начали совсем недавно, и стали покупать произведенную ими продукцию. Радость успеха разделил с ними глава региона Ералы Тугжанов, который посетил выставку. Аким области тоже купил продукцию, произведенную матерями-предпринимательницами.

В результате реализации проекта за короткое время в Жанаозене появились новые бренды "AliTort","Xanbibi","Ozen nan", "Райымбек", "Аян", "Тенге самсасы", "Алинур", "Арай".

В пресс-службе также отметили, что реализовать свою мечту - открыть собственный бизнес в домашних условиях и грамотно вести его малоимущим семьям и многодетным матерям помогли индивидуальные предприниматели и меценаты, оказавшие финансовую поддержку.

Таким образом, многие многодетные и малоимущие семьи в регионе начали вести предпринимательскую деятельность. Одна из них - многодетная мама, которую зовут Кобенова Гульжамал. Всего лишь за два дня она начала заниматься бизнесом в домашних условиях, под брендом "Айдай" стала выпускать хлебную продукцию. Ежедневно она отправляет свой товар в супермаркеты города, выполняя индивидуальные заказы. В результате получает в день по 20-25 тыс. тенге чистой прибыли.

"Я, жительница поселка Кызылсай Кобенова Гульжамал, проявила желание поучаствовать в проекте "Бизнес за 3 дня", инициированном акимом области Ералы Тугжановым при поддержке местных предпринимателей. Начала свое дело под брендом "Айдай", выпуская хлебную продукцию. В начале, когда координаторы пришли ко мне домой и рассказали о проекте, я не смогла сразу поверить. Думала, что за проект? Почему он реализуется без взятия денег в кредит, без залога имущества? Подумала, что это обман. А потом, и в правду, через неделю со мной связались снова и привезли ко мне домой все необходимое оборудование для начала бизнеса. Я очень обрадовалась. В данный момент я начала свою предпринимательскую деятельность. За это большое спасибо! Также хочу поблагодарить координаторов проекта и всех, кто поддержал меня. Пусть станет больше таких нужных для простых людей, проектов. Желаю всем процветания!" - выразила свою радость многодетная мать.

Айгерим Боранова начала выпускать под брендом "Асылым" предметы прикладного искусства и начала торговлю ими. Данный проект стартовал в регионе с 14 марта.

"На сегодняшний день специальная группа обошла 307 домов по городу Жанаозену и подарила возможность около 100 семьям открыть свое дело. Если, примерно, в каждой семье насчитывается по 6-8 человек, это значит, что примерно у 600 человек улучшилось социальное положение. Данный проект отличается от остальных социальных проектов тем, что здесь предусмотрен принцип "дать населению не готовую рыбу, а рыболовные снасти", - отметила куратор проекта Айжани Нурланова.

По информации пресс-службы, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил в рамках проекта "Бизнес за 3 дня" открыть в регионе 370 новых предпринимательских субъектов. Данный проект осуществляется во всех районах и селах региона. До конца года запланировано создать свой бизнес для 1000 семей.

В акимате пояснили, что в предпринимательском проекте "Бизнес за 3 дня" применяются методы сетевого маркетинга. Человек, открывший свое дело в домашних условиях и стабильно ведущий его, если он поможет также пятерым начать свой бизнес, получит премию за каждого, кому он оказал поддержку.

Помимо этого, в рамках проекта "Бизнес за 3 дня" среди жителей города Жанаозена был организован марафон "Делай добро!".

В Жанаозене комплексно решаются вопросы занятости населения. В целях решения проблем по безработице с начала года социальными мероприятиями было охвачено порядка 2159 человек. Из них - 350 человек было трудоустроено в ТОО "Озенинвест", 104 человека получили работу в производственной сфере, 40 - в транспортной отрасли, 61 человек - в малом и среднем бизнесе, 382 человека - в бюджетной сфере, 105 охвачено социальными работами, 55 - коммунальными и 1020 человек охвачено общественным трудом. 130 граждан пожелали переехать в город Актау и были трудоустроены", - заключили в пресс-службе.

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