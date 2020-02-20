126 квартир для врачей, 70 машин скорой помощи и 9 врачебных амбулаторий появятся в Жетысу

Талдыкорган. 19 февраля. Kazakhstan Today - 126 квартир на общую сумму 756 млн тенге планируется приобрести для медиков Алматинской области. Об этом стало известно в ходе отчётной встречи акима региона Амандыка Баталова перед населением, передает корреспондент агентства.



Данная стратегия позволит привлечь специалистов сферы здравоохранения в Жетысу.



По словам Амандыка Баталова, на сегодняшний день региону не хватает порядка 241 специалиста, из них 126 - врачи узкой специализации. Причиной возникшей проблемы стало отсутствие жилья.



Отметим, в первую очередь жильё получат врачи узкой специализации.



"Сегодня 47 молодых специалистов проходят обучение в резидентуре по остродефицитным специальностям, в медицинских вузах страны по гранту акима обучаются 36 студентов. В этом году нам необходимо полностью ликвидировать дефицит кадров", - подчеркнул аким Алматинской области.



В целом для развития здравоохранения региона проводится ряд работ. Кроме того, что все медицинские организации перешли на систему обязательного медицинского страхования, в регионе реализуется предоставление шаговой доступности к медицинским учреждениям. В частности, в 6-ом микрорайоне Талдыкоргана на первом этаже 16-этажного дома открыт Центр первичной медико-санитарной помощи на 320 посещений.



В 2020 году будут построены девять врачебных амбулаторий.



Ещё одним важным вопросом является обеспечение транспортом бригад скорой помощи.



"Мы проанализировали данную ситуацию. Причина - в густонаселенных районах количество бригад не соответствует нормативу (1 бригада на 10 тыс. населения). Также не хватает транспорта - дефицит 70 единиц.



Поэтому необходимо дополнительно сформировать бригады скорой помощи с приобретением автомашин. Проблему с транспортом мы решим в этом году - республика предоставляет 35, еще 35 машин мы приобретем за счет местного бюджета", - резюмировал аким.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства