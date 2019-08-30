Кокшетау. 29 августа. Kazakhstan Today - 12 социально значимых проектов реализовано в рамках госпрограммы "Рухани жангыру" в Сандыктауском районе Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Работа в рамках осуществления в районе программы "Рухани жангыру" направлена в первую очередь на спецпроект "Туган жер". Меценаты района, руководители агроформирований, активно помогают в решении социальных вопросов своему родному краю. В текущем году в регионе за счет хозяйствующих субъектов района реализовано 12 социальных проектов, общая сумма которых составляет 213,5 млн тенге", - сообщил аким района Аскарбек Уйсимбаев, проинформировала Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

По словам главы района, за счет средств ТОО "СХП 1 Мая" (директор Магомед Абуев) в селе Красная Поляна построен двухквартирный дом для молодых специалистов, появилась спортивная площадка, произведен текущий ремонт дороги и построена общественная баня в селе Спасское. А в селе Арбузинка в сентябре откроет двери новый мини-центр для детей дошкольного возраста с полным днем пребывания.

Кроме этого, в память о павших в годы Великой Отечественной войны воинов-земляков при помощи ТОО "Сандыктау" (директор Жамул Мусханов) открыт памятник в селе Бастрымовка. За счет средств этого предприятия в том же населенном пункте построен сельский клуб, начато строительство двухквартирного жилого дома.

В селе Веселое при помощи ТОО "Байдалы" (директор Багдат Уразалин) и "СХП Байдалы-2" (директор Марат Уразалин) начато строительство двухэтажного и одноквартирного дома и произведена реконструкция двухэтажного 8-квартирного дома.

24 августа текущего года свое 90-летие отметил аул Мадениет. Свыше 200 его бывших жителей из дальнего и ближнего зарубежья приехали на свою малую родину. В торжественной обстановке были награждены люди, внёсшие большой вклад в развитие региона. В этот день состоялось открытие спортивной площадки, которая появилась благодаря финансовой помощи ТОО "Мадениет" (директор Дюсенбай Ильдибаев), добавил Уйсимбаев.

Он рассказал и о реализации в регионе других немаловажных проектов и направлений.

В национальный День домбры домбристы района исполнили кюй "Кокшетау марш" известного заслуженного дирижера, композитора Манарбека Бексеитова, родившегося и выросшего в ауле Жыланды, и живущего в памяти своих земляков. Для сохранения национальной идентичности в районе продолжается работа по программе развития школьных музеев. Сегодня их в регионе насчитывается 17, а их фонд составляет 2865 экспонатов. В настоящее время паспортизированы 12 школьных музеев, процесс паспортизации еще завершается. В рамках направления "Культ знаний" в средней школе села Балкашино в новом учебном году будет функционировать кабинет робототехники, оснащенный современным оборудованием. В районе реализовано 4 проекта развития молодежного корпуса Zhas Project по развитию отрасли животноводства, птицеводства, кролиководства", - рассказал аким района.

В целях продвижения проекта "Переход казахского языка на латиницу" преподаватели центра обучения языкам прошли обучение. На сегодня более 60% визуальной информации, рекламных щитов, указателей исполнены на латинской графике, а государственные учреждения обновили свои официальные наименования.

В этом году в районе будут и дальше реализовываться соцпроекты. Сандыктауский район хорошо известен своей уникальной природой, местами с великолепным историческим прошлым, множеством красивейших ландшафтов, требующих изучения и привлечения инвесторов для развития туризма. В целом, по итогам текущего года реализации Государственной программы "Рухани жангыру", по многим направлениям достигнуты конкретные результаты, имеются четкие планы на будущее", - резюмировал Уйсимбаев.

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