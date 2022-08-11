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Свыше 1400 коррупционных преступлений зарегистрировано за 7 месяцев

10.08.2022, 17:40 4381
Свыше 1400 коррупционных преступлений зарегистрировано за 7 месяцев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, за 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц, сообщает пресс-служба Акорды
 
Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.
 
Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.
 
Во исполнение поручений президента агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями.
 
В деятельности агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.
 
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.
 

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Глава государства внес дополнения в указ о проведении проверок и профилактического контроля

10.08.2022, 20:21 3346
Глава государства внес дополнения в указ о проведении проверок и профилактического контроля
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в указ от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Внести в указ президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания: проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства РК", - говорится в тексте, опубликованном пресс-служба Акорды.

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
Ранее сообщалось, что разработан проект поправок в указ президента РК о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением.
 
3 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования с чистого листа в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля.
 

Токаев поручил Абаеву популяризовать массовый и детский спорт

10.08.2022, 14:49 6481
Токаев поручил Абаеву популяризовать массовый и детский спорт
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев сегодня доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проводимой работе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения главы государства.
 
Также Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.
 
Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.
 
Глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры.
 
Также Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.
 
Напомним, ранее активисты "АртСпорта" выступили против изменений Минкультуры и спорта в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Сообщалось также, что шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт". 
 

Смаилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны

09.08.2022, 17:44 16931
Смаилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, сообщает Акорда. 
 
Премьер-министр проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.
 
Он также доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала и реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.
 
Кроме того, премьер-министр представил главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.
 
Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.
 
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск. 
 

Назначен начальник ДЧС Жетысуской области

09.08.2022, 16:10 18831
Назначен начальник ДЧС Жетысуской области
Фото: telegram/ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.
 
Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области. 
 
В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности "Юриспруденция", в 2007 году - Кокшетауский технический институт МЧС по специальности "Пожарная безопасность".
 
В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части № 2 главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области. 
 
За годы службы работал на различных руководящих должностях. 
 
С 2021 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
 

Казахстан будет сотрудничать с Турцией в области военной разведки

09.08.2022, 15:17 19876
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Правительство РК утвердило постановление от 5 августа 2022 года "Об утверждении Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Протокол был совершен в Анкаре 10 мая 2022 года. Его целью является определение обязательств, условий и порядка обмена разведывательной военной информацией.
 
Протокол предусматривает сотрудничество в следующих сферах:
 
  • взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;
  • мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон;
  • взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.
 
Согласно документу, обмен разведывательной военной информацией будет осуществляться во время встреч военного персонала и по дипломатическим каналам. Встречи военного персонала уполномоченных органов проводятся ежегодно на ротационной основе. В состав делегации будут входить до четырех человек, если не требуются дополнительные лица. 
 
При этом в передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам.
 
Также в документе указывается, что полученная информация не может быть передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей информацию. Документы, подлежащие обмену, не должны иметь какой-либо подписи или знака, указывающего на сторону, предоставившую информацию, если заранее не договорятся об исключениях.
 

Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением

09.08.2022, 13:34 21721
Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерствам национальной экономики, информации и общественного развития необходимо разработать критерии оценки встреч акимов и министров с населением для оценки эффективности государственных органов", - сообщил в ходе заседания правительства Алихан Смаилов. 

 
По данным пресс-службы премьер-министра, министрам и акимам поручено повысить результативность встреч с населением, сделав акцент на оперативное решение проблемных вопросов, регулярно проводить встречи с целевыми группами. 
 
Алихан Смаилов также обратил внимание, что при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах.
 

В Минобороны создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о фактах домогательства

09.08.2022, 11:44 23431
В Минобороны создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о фактах домогательства
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Министерстве обороны РК создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил и фактах домогательства к ней со стороны командира батальона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой А.Б. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении Минобороны.

 
Ход расследования взят под личный контроль министра обороны.
 

Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы

09.08.2022, 10:01 23196
Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы
АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы 5 должностных лиц привлечены к ответственности за неудовлетворительное состояние дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов проинформировал об итогах профилактического месячника "Безопасная дорога".
 
По его словам, выдано 55 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог, а также дорожных сооружений. За неудовлетворительное состояние дорог 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям 630, 631 и 632 КоАП. 
 
Вместе с тем сообщается, что на аварийно опасных участках установлено 233 дорожных знака.
 

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