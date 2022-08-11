Свыше 1400 коррупционных преступлений зарегистрировано за 7 месяцев

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев сегодня доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проводимой работе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения главы государства.

Также Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

Глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры.

Также Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.

Напомним, ранее активисты "АртСпорта" выступили против изменений Минкультуры и спорта в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы.