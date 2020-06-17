Совместное заседание палат парламента РК пройдет 22 июня

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today

Подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента 22 июня 2020 года", - написал Нигматулин в Twitter .

По словам председателя мажилиса, в ходе заседания будут заслушаны отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.

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