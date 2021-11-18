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В Казахстане за 10 месяцев в 2 раза выросло количество киберпреступлений

17.11.2021, 17:14 24787
В Казахстане за 10 месяцев в 2 раза выросло количество киберпреступлений
Фото: bbc.com
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание МВК по профилактике правонарушений, на котором были рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничеству и обеспечения безопасности дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс., что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в городах Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщает сайт главы правительства. 

 
Наиболее распространенные способы кибермошенничества: получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с банковских счетов путем звонков от имени служб безопасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного вложения денег в различные проекты, игры и т.п. (1,9 тыс.), завладение персональными данными либо деньгами посредством направления ложных ссылок (1,3 тыс.) и др. 
 
При этом мошенники используют хакерские программы по подмене исходящих номеров на абонентские номера казахстанских сотовых операторов.
 

В целях борьбы с интернет-мошенничеством усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. В частности, в апреле введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени". 

 
Также принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
 

За 10 месяцев 2021 года в рамках задержано порядка 20 тыс. водителей за вождение в нетрезвом виде, пресечено 5 тыс. фактов выезда на полосу встречного движения. Лишено права управления 24,5 тыс. водителей, в том числе 1,3 тыс. пожизненно. Подвергнуто административному аресту 20 тыс. нарушителей. Оштрафовано 220,5 тыс. пешеходов".

 
Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития утверждена Дорожная карта по повышению безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы. 
 

На аварийно-опасных участках устроено более 50 тыс. квадратных метров шумовых полос, установлено 220 светодиодных дорожных знаков, 55 тыс. светодиодных катафотов и 400 дорожных буферов. Ведется строительство обходов городов и населенных пунктов, надземных пешеходных мостов. Проводится работа по усилению ответственности Центров технического осмотра и владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение техосмотра".

 
По итоггам заседания Мамин поручил обеспечить цифровую безопасность граждан и сохранность их денежных средств, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия интернет-мошенничеству. Премьер также отметил необходимость дальнейшего совершенствования мер по профилактике и снижению аварийности на дорогах, выработки комплекса мероприятий по реализации единой транспортной политики в регионах.
 

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В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

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