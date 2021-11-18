В Казахстане за 10 месяцев в 2 раза выросло количество киберпреступлений

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За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс., что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в городах Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщает сайт главы правительства.
Наиболее распространенные способы кибермошенничества: получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с банковских счетов путем звонков от имени служб безопасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного вложения денег в различные проекты, игры и т.п. (1,9 тыс.), завладение персональными данными либо деньгами посредством направления ложных ссылок (1,3 тыс.) и др.
При этом мошенники используют хакерские программы по подмене исходящих номеров на абонентские номера казахстанских сотовых операторов.
В целях борьбы с интернет-мошенничеством усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. В частности, в апреле введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени".
Также принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
За 10 месяцев 2021 года в рамках задержано порядка 20 тыс. водителей за вождение в нетрезвом виде, пресечено 5 тыс. фактов выезда на полосу встречного движения. Лишено права управления 24,5 тыс. водителей, в том числе 1,3 тыс. пожизненно. Подвергнуто административному аресту 20 тыс. нарушителей. Оштрафовано 220,5 тыс. пешеходов".
Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития утверждена Дорожная карта по повышению безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы.
На аварийно-опасных участках устроено более 50 тыс. квадратных метров шумовых полос, установлено 220 светодиодных дорожных знаков, 55 тыс. светодиодных катафотов и 400 дорожных буферов. Ведется строительство обходов городов и населенных пунктов, надземных пешеходных мостов. Проводится работа по усилению ответственности Центров технического осмотра и владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение техосмотра".
По итоггам заседания Мамин поручил обеспечить цифровую безопасность граждан и сохранность их денежных средств, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия интернет-мошенничеству. Премьер также отметил необходимость дальнейшего совершенствования мер по профилактике и снижению аварийности на дорогах, выработки комплекса мероприятий по реализации единой транспортной политики в регионах.