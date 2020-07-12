30 служебных автомобилей акимата Мангистауской области были переданы городским поликлиникам

Актау. 11 июля. Kazakhstan Today - По поручению акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сегодня 30 служебных автомобилей областного акимата были переданы в Актауские городские поликлиники, сообщили в акимате региона, передает Kazakhstan Today.

Во время пандемии участковые врачи из мобильных групп теперь смогут поехать на вызовы жителей на данных авто. Для того чтобы снизить нехватку автотранспорта в поликлиниках, служебные авто областного акимата теперь будут перевозить участковых врачей.

На данный момент часть работников акимата работает в режиме онлайн. По этой причине государственные служащие считают, что данный транспорт сейчас гораздо нужнее врачам.

Важно отметить, что областной акимат взял на себя ответственность за дезинфекцию автотранспорта, заправку его горюче-смазочным материалом, обеспечение водителями и снабжение их средствами индивидуальной защиты, а также и другие расходы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении призвал довести количество мобильных групп до 3,5 тыс. В соответствии с этим и в нашем регионе созданы подобные группы, отметили в акимате.

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