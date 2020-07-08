В Казахстане перераспределили 385 млн тенге субсидий на рейсы по внутренним туристическим направлениям

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане перераспределили 385,1 млн тенге субсидий на рейсы по внутренним туристическим направлениям, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК, передает Kazakhstan Today.

В связи с временным приостановлением выполнения субсидируемых рейсов по авиамаршруту Нур-Султан - Токио по причине пандемии коронавирусной инфекции, было принято решение о перераспределении части средств в объеме 385,1 млн тенге на рейсы по внутренним туристическим направлениям в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим в целях удовлетворения потребности в перевозках по внутренним туристическим направлениям Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был проведен дополнительный конкурс на субсидируемые авиамаршруты Нур-Султан - Балхаш, Нур-Султан - Ушарал и Алматы - Жезказган", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия в конкурсе авиакомпании "SCAT", "Qazaq Air", "Южное небо" и "Жезказган Эйр" подали соответствующие заявления.

По итогам конкурса по всем трем авиамаршрутам победителем определена авиакомпания "Qazaq Air". Авиакомпания будет выполнять полеты по маршруту Нур-Султан - Балхаш с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 9000 тенге (количество полетов увеличится до 10 рейсов в неделю), по маршруту Нур-Султан - Ушарал с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 16 000 тенге (количество полетов увеличится до 11 рейсов в неделю), по маршруту Алматы - Жезказган с частотой 2 рейса в неделю с тарифом 20 000 тенге (количество полетов увеличится до 4 рейсов в неделю). Рейсы будут выполняться на воздушных судах "Bombardier" с вместимостью от 76 до 86 кресел.

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