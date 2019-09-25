В Акмолинской области на 38% увеличилось количество госуслуг, оказанных в электронном формате

Кокшетау. 24 сентября. Kazakhstan Today - На аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева рассмотрены вопросы реализации в регионе Государственной программы индустриально-инновационного развития и повышения качества оказания государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, инструментом мониторинга программы на областном уровне является Карта поддержки предпринимательства, в которую включено 102 проекта. В их числе цементный завод в районе Биржан сала, первый этап Макинской птицефабрики, Казахстанско-Белорусский индустриально-технологический парк в Кокшетау и другие. На сегодняшний день реализовано 83 проекта, сообщила пресс-служба главы региона.

В текущем году из общего объема промышленной продукции более 58% произведено предприятиями, введенными по Карте индустриализации. Их доля в обрабатывающей промышленности составила 65%. Значительно выросли объемы товарной продукции, увеличился объем инвестиций в основной капитал.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев поручил акимам районов и городов активизировать работу по включению новых проектов в региональную карту и взять на контроль вопросы загрузки производственных мощностей уже введенных предприятий.

Руководитель отдела анализа предоставления госуслуг акимата области Данагуль Жумабек доложила, что по итогам 8 месяцев исполнительными органами региона оказано более 3 млн услуг. К уровню прошлого года на 38% увеличились госуслуги, оказанные в электронном формате. Также улучшилась эффективность работы по предупреждению и сокращению фактов нарушений сроков оказания государственных услуг.

Из 192 видов услуг местных органов 118 оказываются через информационные системы. Например, в сфере дошкольного и школьного образования посредством ИС "Akmola.kz" поставлено в очередь 3864 ребенка, выдано 9024 направления, в первый класс зачислено 7604 учащихся. Кроме того, появился еще один новый модуль по автоматическому распределению учеников по классам в зависимости от их количества и гендерного признака.

В рамках реализации проекта "Акмола - адалдык аланы" по снижению коррупционных рисков предусмотрено проведение работы по трансформации помещений государственных органов с переходом к формату "Open Space". На сегодняшний день трансформация проведена в акиматах Степногорска, Аккольского и Астраханского районов. В ближайшее время к безбарьерной работе планирует перейти акимат города Кокшетау, в дальнейшем - другие регионы.

В целях повышения качества оказания госуслуг акимом области даны поручения по созданию необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями, оснащению современной компьютерной техникой и строгому соблюдению требований законодательства.

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