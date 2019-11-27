В этом году в развитие Мангистауской области вложено Т445 млрд инвестиций

Актау. 26 ноября. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов поделился информацией о развитии предпринимательства в регионе, поддержке инновационных бизнес-инициатив и инвестиционном потенциале на брифинге, проведенном в Центральной службе коммуникаций в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день количество предпринимателей в регионе достигло 54 тыс. А 22,5% бюджетных инвестиций поступили от малого и среднего бизнеса. С момента запуска "Дорожной карты бизнеса - 2020" в регион поступило более 87 млрд тенге и реализовано 935 проектов.

В текущем году на 4 млрд тенге были субсидированы 170 проектов. В результате было создано около 5000 новых рабочих мест и создано 13 636 рабочих мест.

В этом году 2,2 млрд тенге будет выделено гражданам, заинтересованным в ведении бизнеса. В рамках 279 новых проектов создано 397 новых рабочих мест.

По региональной программе "Нур Капитал" на 2,2 млрд тенге профинансировано 113 проектов, создано 932 рабочих места. В результате уровень безработицы снизился до 4,8%. Более 30 000 рабочих мест было создано благодаря малому и среднему бизнесу.

Глава региона подчеркнул важность региональных отделений НПП "Атамекен" в расширении предпринимательской сферы. Например, в городе Жанаозене под эгидой Палаты реализуется проект "Касіп тубі - насіп". Очевидно, что проект окажет положительное влияние на развитие города. В рамках проекта безработные жители имеют возможность получить шанс начать собственный бизнес. 491 человек стал участником таких программ, как "Бастау бизнес", "Жас касіпкер". В результате в области реализовано 77 проектов на сумму 37 млн тенге.

На пресс-конференции также был раскрыт инвестиционный потенциал Мангистауской области.

В настоящее время в Мангистауской области действуют 763 иностранные компании из Европы, США, Китая, Японии, Кореи и других стран. На прошлой неделе началось строительство новых объектов, что дало положительный импульс экономическому развитию региона. Один из них оценивается в 1,8 млрд долларов - завод по производству метанола и олефинов. Производственный центр будет расположен в СЭЗ "Морпорт Актау". Инвестиционный проект будет запущен в 2023 году. Около 4000 рабочих будут задействованы в строительстве завода, и около 700 новых постоянных рабочих мест будут созданы после запуска завода.

Второй - проект прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря до Азербайджана. Стоимость составляет 60 млн долларов. В рамках масштабного проекта будет создано около 150 новых рабочих мест. Длина линии по морскому дну составляет 400 километров. 4-6 терабит емкости обмена информации станут основой цифрового телекоммуникационного коридора, соединяющего Европу и Азию.

В этом году объем привлеченных инвестиций в Мангистаускую область составил 445 млрд тенге. Этот показатель увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

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