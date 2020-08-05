Более 4 тыс. школ Казахстана обеспечены высокоскоростным Интернетом

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Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане 4422 школы обеспечены высокоскоростным Интернетом свыше 8 мегабит. Об этом на заседании правительства Республики Казахстан сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Kazakhstan Today.

Сегодня 4422 школы обеспечены высокоскоростным Интернетом свыше 8 Мбит. Еще 1086 школ имеют техническую возможность поднять Интернет до этого уровня. Для этого акиматам необходимо предусмотреть соответствующие средства", - сообщил Мусин.

Он отметил, что на сегодняшний день 118 городов и 4273 сел оснащены высокоскоростным Интернетом с использованием технологии 3G и 4G. В городах и крупных населенных пунктах используется "оптическая" связь. До конца года планируется обеспечить Интернетом 928 сел. Из них 97 - до сентября.

Также для решения проблемы расширения зоны покрытия и скорости подключения к Интернету с марта текущего года построено 306 базовых станций и проведена модернизация 1802 из них. Более 105 тыс. новых домов подключены к проводному Интернету, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мусин доложил о дополнительных мерах по улучшению качества интернета. Так, проанализирован радиочастотный спектр в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, на основании которого определены точные локации, где надо устанавливать дополнительные антенно-мачтовые сооружения.

Мы просим вас поручить акиматам, чтобы оказали содействие в выделении земельных участков и в проведении туда электричества, после чего мы совместно с акиматами готовы найти частного инвестора, который возведет антенно-мачтовые сооружения, - таким образом мы решим проблему с зонами, где слабые сигналы", - сказал он.

По его словам, такую работу необходимо проводить повсеместно. Кроме того, Мусин указал на необходимость выделения дополнительных средств для дооснащения передвижными измерительными комплексами, автомобилями и носимыми измерительными приборами.

Также отмечено, что теперь образовательные платформы будут располагаться в центрах обработки данных Казахтелекома на местах. Ранее все было централизовано и это вызывало определенные сложности скопления интернет-трафика в одном месте. Данное решение позволит локализовать образовательные ресурсы по регионам. Соответственно это снизит нагрузку на интернет. Кроме того, данное решение будет способствовать возможности использования функции видеоконференцсвязи.

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