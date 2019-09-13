Кызылорда. 12 сентября. Kazakhstan Today - Почти 57 тыс. кызылординцев списали пени и штрафы по кредитам, передает Kazakhstan Today.

30 июля текущего года банки второго уровня и микрофинансовые организации списали пени и штрафы по беззалоговым потребительским кредитам, по состоянию на 1 июля, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций директор Кызылординского филиала Национального банка РК Асет Мустафин.

В Кызылординской области 56 600 людям списали пени и штрафы на сумму 1419 млн тенге. По республике пени и штрафы на сумму 33 млрд тенге списали 1,2 млн человек. Национальным банком было погашено 30% от суммы пени и штрафов, а 70% - за счет средств банков и микрофинансовых организаций", - уточнил Мустафин.

Как напомнили в РСК, по Указу главы государства пени и штрафы списали всем гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, независимо от их социального статуса, суммы задолженности и начисленных штрафов и пени.

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