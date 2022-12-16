Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге

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В стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба Акорды





Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.





По поручению главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. В рамках уголовного дела в отношении СПК "Актобе" виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.





Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.





Как доложил председатель агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО "Қазақстан темір жолы". По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.





Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.