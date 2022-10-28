Изъято почти 70% похищенного во время январских беспорядков оружия - МВД

Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2022 года в формате видеоконференции состоялось 7-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, в течение года совместно с компетентными органами стран - участниц совета и исполнительным комитетом СНГ была проведена большая работа по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году, по нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция.

14 октября 2022 года в Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями государств было подписано указанное соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности совета", - отметили в Антикоре.

Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. В частности, будут:

оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;

проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;

разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

повышаться квалификации кадров и др.

В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов.

Напомним, текущий год ознаменован председательствованием в совете Республики Казахстан в лице председателя Агентства по противодействию коррупции Бектенова Олжаса Абаевича. По итогам заседания решением МСПК председательство в совете на период до очередного заседания передано Кыргызской Республике.