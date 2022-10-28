Генпрокуратура: Дикий Арман и Кайрат Кудайберген не попадут под амнистию

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, не попадут под амнистию, об этом в кулуарах сената рассказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
По словам Асета Чиндалиева, сейчас в отношении 20 граждан ведутся уголовные дела за организацию беспорядков. Под амнистию они не попадут.
Амнистии подлежат только участники январских событий. Кайрат Кудайберегенов и Дикий Арман в числе организаторов беспорядков", - пояснил он.
Напомним, сегодня сенат одобрил проект закон "Об амнистии", согласно которому уголовные дела будут прекращены в отношении порядка 1,5 тысяч участников январских событий.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
Экс-депутата Кудайбергенова обвиняют в том, что во время январских беспорядков он организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.